Медицина

12:00 27.01.2021

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины конкурента Pfizer

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Sanofi произведет 125 млн доз вакцины конкурента Pfizer

Французская фармацевтическая компания Sanofi произведет 125 млн доз вакцины ее прямых конкурентов - американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech, пока ее собственная вакцина проходит испытания, сообщает Associated Press.

Производство вакцины Pfizer и BioNTech стартует летом на заводе Sanofi во Франкфурте-на-Майне. Компания не раскрывает финансовые условия соглашения.

Sanofi и ее британский партнер GlaxoSmithKline в феврале начнут вторую фазу испытаний своей вакцины. Компании заявили, что их вакцина не будет готова в ближайшее время, поскольку необходимо доработать ее: препарат пока показывает низкую эффективность у пожилых людей.

Французские власти оказывают давление на Sanofi с тем, чтобы она производила на своих мощностях вакцины конкурентов, учитывая ситуацию, проблемы с поставками новых вакцин и высокий спрос на них в условиях пандемии COVID-19.

 

Теги: #sanofi #вакцина #pfizer
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