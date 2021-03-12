Медицина

09:18 12.03.2021

Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

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Sanofi приступает к клиническим исследованиям своей второй вакцины от COVID-19

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о начале клинических исследований своей второй вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно с американской Translate Bio.

"Sanofi и Translate Bio приступают к первому из двух этапов клинических испытаний вакцины мРНК от COVID-19", - говорится в заявлении компании.

В ходе данного этапа эксперты планируют оценить безопасность препарата, иммунную реакцию организма и реактогенность вакцины.

Ожидается, что в испытаниях примут участие 415 человек. Результаты должны быть опубликованы в третьем квартале 2021 года.

Французские СМИ напоминают, что речь идет уже о второй вакцине Sanofi. Ее первая вакцина, над которой французская компания работает в сотрудничестве с британской GSK, по-прежнему проходит испытания.

Ранее в этом году Sanofi согласовала производство 125 млн доз вакцины ее прямых конкурентов - американской и немецкой компаний Pfizer и BioNTech.

Контракты на поставку вакцины Sanofi, в частности, подписаны с Евросоюзом.

Теги: #sanofi #исследование #вакцина
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