Медицина

17:59 15.01.2021

Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

2 мин читать
Pfizer временно сократит поставки вакцины от COVID-19 в ЕС из-за необходимости нарастить производство – СМИ

Компания Pfizer на временной основе снизит объемы поставок своей вакцины от коронавируса COVID-19 в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска этого препарата, сообщает в пятницу издание The Guardian.

"Временное сокращение (поставок - ИФ) коснется всех европейских стран. Пока точно неясно, сколько уйдет времени на то, чтобы Pfizer вернулась к максимальному уровню производства", - цитирует газета заявление норвежского Института общественного здравоохранения.

The Guardian в данном контексте уточняет, что хотя Норвегия не входит в ЕС, она имеет доступ к приобретаемой Евросоюзом вакцине благодаря Швеции, которая закупает препарат, в том числе, для перепродажи Норвегии.

В свою очередь в Институте общественного здравоохранения отметили, что задержек в распределении вакцины среди норвежцев не будет, поскольку правительство Норвегии приобрело препарата с запасом.

Ранее немецкая фармацевтическая компания BioNTech, совместно с американской компанией-партнером Pfizer разработавшая вакцину против коронавируса, объявила, что намерена увеличить производство вакцины от COVID-19 в 2021 году с 1,3 млрд до 2 млрд доз.

В Pfizer впоследствии отмечали, что эти планы повлияют на график доставки вакцин в конце января - начале февраля, однако поставки препарата существенно вырастут в конце февраля и марте.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%. Она состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день. Данная вакцина уже активно применяется в Северной Америке, странах ЕС и ряде других государств.

Теги: #вакцина #pfizer
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:00 15.01.2021
Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать CrownAgents

20:56 14.01.2021
Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

Аккаунт российской вакцины в Твиттере разблокирован

20:18 14.01.2021
Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

Твиттер заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

16:30 14.01.2021
Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

Украина могла закупить индийскую вакцину от COVID-19 Serum Institute

12:08 14.01.2021
В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

В ВОЗ изучают вопрос о паспортах вакцинации для путешественников

17:57 13.01.2021
Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

Президенты Украины и Португалии обсудили распределение вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX

15:39 13.01.2021
"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

"Лекхим" планирует зарегистрировать в Украине вакцину от COVID-19 компании Sinovac до 5 февраля

13:35 13.01.2021
Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год

Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год

09:39 13.01.2021
Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 компании Sinovac при эффективности менее 70% - Степанов

Украина не будет закупать вакцину от COVID-19 компании Sinovac при эффективности менее 70% - Степанов

00:57 13.01.2021
Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

"Лекхим" в рамках контракта с Минздравом поставит первые 700 тыс. доз вакцины от COVID-19 в марте – глава правления

Эффективность ограничительных мер в Украине будет зависеть от отработки на местах - эпидемиолог

Британский премьер заявляет о максимальной за время пандемии COVID-19 загруженности больниц

Украина не смогла законтрактовать вакцины ведущих производителей из-за концентрации переговоров о закупке в Минздраве – МЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина может проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в сутки – Степанов

В Украине пока не встречался британский штамм коронавируса – Ляшко

Минздрав Украины работает над запуском централизованных закупок лексредств за бюджет-2021

Иммунитет после выздоровления от коронавируса защищает почти так же эффективно, как вакцина - исследование

Альтернативы продолжению медреформы в Украине нет – замглавы ОПУ

Минздрав в 2021г запустит два пилотных проекта по созданию аэромедицинского пространства

Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

Минздрав в 2021 г. планирует повысить тариф на аллогенную трансплантацию – Степанов

Кабмин сократил до 5 дней сроки проведения расследования смерти медработников вследствие COVID-19

Минздрав пока не будет внедрять международные свидетельства о проведении вакцинации от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА