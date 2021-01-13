Китайская компания Sinovac может нарастить производство вакцины до миллиарда доз в год

Подразделение китайской компании Sinovac может увеличить в феврале годовые производственные мощности вакцины от коронавируса до миллиарда доз, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу компании Инь Вэйдуна.

В настоящее время производственная линия Sinovac может произвести 500 млн доз вакцины в год. По словам Инь Вэйдуна, в феврале производственные мощности компании могут вырасти в два раза.

Более 7 млн доз вакцины CoronaVac уже доставили в регионы, включая Пекин и провинцию Гуандун. Данные об эффективности препарата разнятся. Так, на испытаниях в Бразилии она составила 50,4%, а в Турции и Индонезии - 65,3% и 91,5% соответственно.

Вакцина Sinovac входит в программу экстренной вакцинации китайских властей, в рамках которой прививку от коронавируса сделали уже более 10 млн раз.