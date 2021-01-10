Глава Минздрава Британии заявил о давлении на национальную систему здравоохранения из-за COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в воскресенье призвал соблюдать действующие в Англии ограничения из-за коронавируса, чтобы замедлить темп распространения COVID-19 и снизить нагрузку на систему здравоохранения, сообщает The Guardian.

"Я не хочу строить домыслы, потому что самое важное сейчас не то, что правительство может усилить ограничения, а то, чтобы люди оставались дома и следовали бы правилам, которые у нас есть", - заявил он, отвечая на вопрос, могут ли быть ужесточены действующие ограничения.

Он подчеркнул, что сейчас оказывается серьезное давление на систему здравоохранения Великобритании. Хэнкок подчеркнул, что "нельзя расслабляться" из-за того, что в Британии уже развернута вакцинация.

"Давление на систему здравоохранения очень сильное, поэтому нам нужно снизить количество случаев заражения. Насколько мы можем судить, подавляющее большинство людей соблюдают правила. Но мы не можем расслабиться только потому, что вакцина прибудет, потому что прямо сейчас есть давление на систему здравоохранения", - сказал Хэнкок.

Накануне Британия сообщила о более 60 тыс. новых случаев заражения, всего с начала пандемии заразились более 3 млн человек. Скончались в Британии после заражения COVID-19 свыше 80 тыс. человек.

Глава секретариата Кабинета министров Великобритании Майкл Гоув заявил, что британские власти надеются, что смогут в начале марта приступить к ослаблению локдауна, объявленного в Англии из-за коронавируса.