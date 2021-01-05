Медицина

18:11 05.01.2021

Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

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Кабмин упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19

Кабинет министров Украины упростил процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19.

"Правительство упростило процедуру расследования случаев смерти медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в результате заболевания этой болезнью", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Так, урегулирована процедура расследования случаев смерти медицинских работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, оказывающих первичную, экстренную, а также в стационарных условиях вторичную (специализированную) и третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь пациентам с COVID-19, в результате инфицирования коронавируса SARS -CoV-2, которая применяется к таким случаям смертей, возникших в течение действия карантина, установленного Кабмином, и в течение трех месяцев с даты его завершения.

В частности, определен порядок создания и работы комиссии по расследованию таких случаев, сроков предоставления заключений.

Также внесены изменения в Порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием COVID-19.

Теги: #расследование #медики #смерть #covid_19
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