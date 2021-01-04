В Киевской области в декабре развернули 745 дополнительных "коронавирусных" коек, планируется еще 900

В больницах Киевской области в декабре 2020 года добавили 745 дополнительных коек для больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА) в понедельник.

По словам главы ОГА Василия Володина, в планах – нарастить коечный фонд еще на 20% и добавить еще 900 дополнительных мест.

"93% кроватей обеспечены подачей кислорода. К централизованной сети подключены 1595 мест, а к кислородным концентраторам – 1139", - говорится в сообщении.

Кроме того, Володин отметил, что загруженность больниц составляет 33%.

"В стационаре лечатся 758 "ковидных" больных. Еще 195 кроватей занимают пациенты с подозрением на COVID-19. При этом 878 человек, которые находятся в госпитальных учреждениях области, обеспечены кислородной поддержкой", – отметили в ведомстве.