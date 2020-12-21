Институт молекулярной биологии и генетики заявил о разработке комбинированного ПЦР-теста на Sars-Cov-2 и двух штаммов вируса гриппа

Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) заявил о разработке комбинированного ПЦР-теста, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 (коронавируса) и штаммов А и В вируса гриппа.

Как сообщил институт на своей странице в соцсети "Фейсбук", продолжительность теста составит около 6 часов.

Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, переданных институту Центром общественного здоровья в Киеве.

"Ученые нашего института завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов, в частности очень коварных в отношении детей риновируса и кори", - отметил директор ИМБиГ академик Михаил Тукало.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в институте, в настоящее время вопрос о серийном производстве новых тестов не решен.

Как сообщалось, в январе 2020 ИМБиГ первым в Украине разработал и сертифицировал тест-системы для диагностики коронавируса. Эта работа была осуществлена по заказу СНБО Украины.

Первого в Украине больного COVID-19 выявили в начале марта 2020 года в Черновцах благодаря тестам ИМБиГ. Позже ИМБиГ передал 600 тест-реакций в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и ЦОЗ в Киеве.

https://www.facebook.com/IMBGNASU/posts/2818731875111034