Медицина

10:46 09.12.2020

Потребление антибиотиков в Украине выросло в 5-6 раз - министр

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Потребление антибиотиков в Украине выросло в 5-6 раз - министр

Потребление антибиотиков по некоторым группам в Украине выросло в 5-6 раз, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

В то же время министр отметил, что ситуация контролируемая.

"Потребление антибиотиков в Украине выросло по некоторым группам в 5-6 раз. Я проводил встречи с фармпредприятиями, у нас контролируемая ситуация, медучреждения обеспечены двух-трехмесячным запасом антибиотиков", - сказал он.

Теги: #антибиотики #степанов #потребление
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