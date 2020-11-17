Медицина

14:55 17.11.2020

За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

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За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек

За время пандемии COVID-19 в Украине от онкозаболеваний скончались более 50 тыс. человек, Украине необходима программа лечения и профилактики онкозаболеваний, считает заведующий отделением опухолей пищевода и желудка Национального Института Рака (НИР) Юрий Кондрацкий.

"За весь период пандемии до начала октября, в Украине погибло более 9 тыс. пациентов от COVID-19. В то же время, количество умерших от онкологии - более 50 тыс. И если на программу борьбы с COVID-19 выделено финансирование в 83 млрд грн, для лечения онкологии такой программы не существует. Идет активное обсуждение, но финансирование непонятное, нерегулярное и, соответственно, мы имеем не решенную проблему", - сказал он.

Кондрацкий отметил, что "риски онкопациентов при заболевании COVID гораздо выше, чем у других людей".

"Если у пациента рак легких и он заболел вирусной пневмонией, есть большая вероятность тяжелого протекания заболевания за ослабленного иммунитета, и как следствие - более высокие риски летального исхода", - сказал он.

Эксперт отметил, что повлиять на течение заболевания и состояние онкопациентов возможно, в частности, благодаря правильному персональному рациону питания, который является «достаточно мощным инструментом воздействия на состояние онкопациентов».

Он также подчеркнул важность правильной поддержки психоэмоционального состояния онкопациентов.

"Сейчас большое значение имеют группы поддержки онкопациентов, онкосообщества и информационные ресурсы с достоверной и полезной информации", - сказал он, приведя в качестве примера образовательный проект "Быть рядом", где можно узнать о важных вопросах, с которыми в процессе лечения сталкивается онкопациенты и их близкое окружение, и следить за анонсами бесплатных образовательных событий.

В свою очередь, соучредитель фонда помощи взрослым онкопациентов Inspiration Family Инесса Матюшенко подчеркнула, что "во время карантина онкопациенты столкнулись с большим количеством проблем".

"Главным вызовом стало простое правило оставаться дома. Очень большая проблема была с донорами крови, невозможность попасть за границу на лечение, которое недоступно в Украине. Также пациентам было достаточно сложно добраться на лечение в пределах города или в другую область, для многих было невозможно сделать контрольное обследование ПЭТ КТ, которое есть только в Киеве и было недоступно во время карантина для жителей других городов", - сказала она.

Теги: #коронавирус #онкология
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