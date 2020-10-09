Правительство Украины внедрит коэффициенты при расчете стоимости услуг, связанных с лечением COVID-19

Кабинет министров Украины на заседании в пятницу утвердил изменения в порядок реализации Программы медгарантий, в частности, в части оплаты лечения пациентов с COVID-19.

"По инициативе Минздрава принято постановление Кабмина, которое совершенствует Программу медгарантий в части оплаты за лечения пациентов с COVID-19. В частности, мы внедрили дополнительные коэффициенты, которые используются при расчетах фактической стоимости медицинских услуг, которые зависят от количества больных COVID-19", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга по результатам заседания правительства в пятницу.

"Этим же постановлением мы внедрили дополнительный коэффициент при лабораторном исследовании. Если больница имеет возможности лабисследований методом ПЦР, она будет получать дополнительные средства",- сказал Степанов.