Рада приняла в целом закон об электронной розничной торговле лекарствами

Верховная Рада утвердила во втором чтении законопроект №3615-1 о внесении изменений в ст.19 закона "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами.

Соответствующее решение парламент принял 258 голосами на заседании в четверг.

Согласно пояснительной записке, обнародованной на сайте Рады, принятие указанного защитит потребителей от несоблюдения условий хранения и перевозки лексредств, а также от нарушения процедуры оборота лексредств, включая некачественные и фальсифицированные препараты.

Инициаторами законопроекта являются нардепы Сергей Кузьминных, Михаил Радуцкий, Валерий Дубиль, Оксана Дмитриева, Лада Булах, Виктория Вагнер, Олесь Довгий, Юрий Заславский, Валерий Зуб, Максим Перебийнис, Ярослав Дубневич.