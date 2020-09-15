Медицина

18:55 15.09.2020

В ВОЗ похвалили AstraZeneca за приоритет безопасности в испытаниях вакцины против COVID-19

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В ВОЗ похвалили AstraZeneca за приоритет безопасности в испытаниях вакцины против COVID-19

 В ВОЗ высоко оценили решение англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca приостановить клинические испытания вакцины против коронавируса в целях безопасности.

"Это то, что мы хотим видеть в испытаниях, это хорошо организованное испытание. Безопасность всегда важна, она имеет ключевое значение, и они обратили на это должное внимание", - сказала журналистам в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис.

Комментируя использование вакцин против COVID-19 в Китае и России, Харрис заявила, что в ВОЗ хотели бы иметь четкую информацию по поводу этих вакцин и иметь возможность для сравнения результатов их использования.

Несмотря на вынужденную паузу в испытаниях вакцины, разрабатываемой AstraZeneca совместно с университетом Оксфорда, ее можно получить до конца 2020 года, заявлял исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

9 сентября стало известно, что клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca совместно с университетом Оксфорда, были приостановлены для расследования "потенциально необъяснимой болезни" у одного из участников.

"В рамках продолжающихся рандомизированных контролируемых глобальных испытаний оксфордской вакцины против коронавируса наш стандартный процесс обзора привел к паузе в испытаниях, чтобы пересмотреть данные о безопасности", - говорится в заявлении AstraZeneca.

Отмечается, что болезнь у одного из участников испытания может быть и не вызвана вакциной. Однако это необходимо проверить.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что Лондон заключил контракт с AstraZeneca на производство 30 млн доз вакцины от коронавируса.

Он добавил, что как только использование вакцины утвердят, "что еще пока не точно", Великобритания "будет готова" вывести вакцину на рынок.

"В лучшем случае это произойдет в этом году. Я думаю, что, вероятнее всего (это состоится - ИФ), в начале следующего года - в первые несколько месяцев следующего года", - добавил глава британского Минздрава.

Издание The Wall Street Journal напоминает, что ранее AstraZeneca заключила договоры еще с рядом правительств и компаний для облегчения производства будущего препарата и его распространения по миру.

Теги: #коронавирус #воз #вакцина
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