В Полтавской области зафиксирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила - ЦОЗ

У жителя жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила", вакцины от которого на сегодняшний день не существует.

"У заболевшего повысилась температуры тела до 39°С, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован. Вирусологической референс-лабораторией ГУ "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила", - сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья ЦОЗ со ссылкой на ГУ "Полтавского ОЛЦ Минздрава Украины".

Отмечается, что по состоянию на 27 августа Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает в целом о 122 случаях заражения. При этом 10 человек умерли : Греция (54 заболевших, в том числе восемь смертей), Испания (44 заболевших, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (две). В частности в Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.

"В Украине существуют Энзоотические территории для лихорадки Западного Нила", - добавили в ЦОЗ.

Однако вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

В то же время инфицированный человек не заразен: пока что нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля.

Геморрагическая лихорадка Западного Нила - это опасная вирусная болезнь, передающаяся через укусы комаров.

В тяжелых случаях сопровождается лихорадкой, воспалением мозговых оболочек и вещества головного мозга, лимфаденопатией, поражением слизистых оболочек, экзантемой. Имеет летне-осеннюю сезонность, чаще ею болеют сельские жители, а также любители охоты.

Для защиты от укусов комаров необходимо выбирать одежду с длинными рукавами из плотной ткани; использовать средства от этих насекомых; осуществлять дезинсекцию помещения.