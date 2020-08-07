Медицина

15:31 07.08.2020

НСЗУ предлагает в 2021г увеличить тариф на медпомощь при родах втрое

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НСЗУ предлагает в 2021г увеличить тариф на медпомощь при родах втрое

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) предлагает в 2021 году увеличить тариф на медицинскую помощь при родах в три раза - до 24 тыс. грн, сообщила на брифинге в пятницу и.о. директора НСЗУ Оксана Мовчан.

По ее словам, всего НСЗУ законтрактовала на оказание медицинской помощи при родах 396 медучреждений, из них 70 специализированных родильных домов и перинатальных центров.

По данным НСЗУ, с 1 апреля помощь при родах в рамках программы медицинских гарантий получило около 61 тыс. пациенток.

Как отметила Мовчан, роды с дежурной акушерской бригадой в рамках Программы медицинской помощи (ПМГ) являются бесплатными.

"Если же пациентка хочет рожать у конкретного врача, за данную услугу медучреждение может устанавливать дополнительную официальную оплату, согласно тарифам, определенным в нем ", - сказала она.

Как подчеркнула Мовчан, медицинская помощь при родах останется приоритетным направлением и в ПМГ в 2021 году.

Как сообщалось со ссылкой на данные НСЗУ, ежегодно в Украине рожает более 300 тыс. женщин.

Теги: #медпомощь #нсзу #роды
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