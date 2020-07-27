ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена, и даст советы по борьбе против нее

Специальный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на этой неделе оценит ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19, заявил в понедельник на брифинге глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус.

По его словам, комитет по экстренным ситуациям проведет встречу, чтобы провести оценку текущей ситуации на предмет соответствия декларации "чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение".

"Когда я в свое время объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, 30 января, было зафиксировано менее 100 случаев заражения за пределами Китая, и не было смертей", - заявил он.

Западные СМИ полагают, что комитет по экстренным ситуациям, как ожидается, может изменить некоторые рекомендации ВОЗ для государств относительно реакции на пандемию. Также СМИ прогнозируют, что ВОЗ оставит в силе текущий статус пандемии, поскольку к настоящему моменту в мире зафиксировали более 16 млн случаев заражений и почти 650 тыс. смертей.

С 2009 года ВОЗ шесть раз объявляла декларацию о ЧС, в том числе в связи с коронавирусом COVID-19, с пандемией свиного гриппа N1H1 в 2009 году, с распространением лихорадок Зика и Эбола. Нынешнюю ситуацию Гебрейсус называет самой тяжелой. Декларация ВОЗ о ЧС требует пересмотра каждые полгода.