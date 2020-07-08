Медицина

10:35 08.07.2020

Минздрав готовит изменения в Программу медгарантий – Степанов

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Минздрав готовит изменения в Программу медгарантий – Степанов

Министерство здравоохранения готовит изменения в закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Сейчас мы начали готовить изменения в программу медгарантий, которые считаем необходимыми для реформирования медицины. Они будут касаться и возраста пациентов. Это один из неурегулированных вопросов в законе о медгарантиях",- сказал он.

Помимо этого, министр отметил, что ведется работа над улучшением горячей линии Минздрава.

"В последнее время мы видим большую нагрузку на горячую линию Минздрава. За июнь мы получили около 75 тыс. обращений на горячую линию. Сейчас мы ее усовершенствуем и расширяем количество людей, которые будут работать в колл-центре. Надеюсь, что в ближайшем времени все поменяется",- сказал Степанов.

Теги: #медгарантии #степанов #минздрав
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