Медицина

13:17 25.06.2020

НСЗУ отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны

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НСЗУ отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) отслеживает уровень загрузки определенных для лечения пациентов с COVID-19 больниц первой волны, сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

"НСЗУ отлеживает уровень загрузки "ковидной" сети больниц, которые были определены для лечения пациентов с COVID-19 или с подозрением. План разворачивания сети для лечения COVID-19 был утвержден еще в марте, он включат в себя первую, вторую и третью волну медучреждений", - сказала она на брифинге в четверг.

Мовчан отметила, что данные, которые внесены клиниками в eHealth, свидетельствуют о достаточно неравномерной загрузке клиники первой волны. В частности, по итогам недавнего визита руководства Минздрава и НСЗУ во Львов, загрузка "ковидных" клиник в этом регионе неравномерная.

"По некоторым медучреждения загрузка составляет 80%, но есть клиники, которые загружены на 10-20%. Есть также два медучреждения, которые вообще не имеют ни одного пациента (с COVID-19), но они заключили контракт с НСЗУ и получили за первый месяц финансирование для того, чтобы сделать соответствующие запасы лекарственные средств. Дальше НСЗУ оплачивает больнице соответственно к уровню их загрузки", - сказала она.

Мовчан подчеркнула, что в настоящее время "нет никаких официальных поручений от Минздрава к НСЗУ относительно подготовки медучреждения второй волны".

Как сообщалось, НСЗУ выплатила более 1,6 млрд грн за предоставление медучреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле и мае.

По данным НСЗУ, за апрель-май в медучреждениях, определенных для лечения COVID-19, стационарную медицинскую помощь получили 11,146 тыс. пациентов, из них 1,971 тыс. пациентов в условиях интенсивной терапии.

Всего стационарную помощь больным COVID-19 предоставляют 3,042 тыс. врачей и 9,126 тыс. среднего и младшего персонала. К работе мобильных бригад привлечено около 3 тыс. медиков.

В оплату услуг медучреждений для лечения пациентов с COVID-19 входит тестирование на COVID-19, лабораторные и инструментальные исследования, медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами, кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости, медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и консультации врачей других специальностей.

НСЗУ оплачивает услуги медучреждений по тарифу, который включает доплаты медикам в размере до 300% к заработной плате. За осуществление доплат врачам и медработникам несет ответственность главный врач медучреждения.

Теги: #нсзу #коронавирус
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