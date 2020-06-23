Онлайн-торговля лекарствами должна быть четко регламентирована на основе европейского законодательства – мнение

Онлайн-торговля лекарствами должна быть четко регламентирована на основе европейского законодательства, считает директор с по связям с госорганами АО "Фармак" Евгения Поддубная.

"Для того, чтобы все вопросы об онлайн-торговле лекарствами были сняты, нужно разработать (или взять за основу один из существующих) проект изменений в Лицензионные условия, который будет четко регламентировать процесс такой торговли в Украине на основе европейского регулирования и практического опыта", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах "круглого стола" на тему дистанционной торговли лекарственными средствами, состоявшемся на минувшей неделе в Киеве.

Поддубная отметила, что "вопрос об урегулировании дистанционной торговли лекарственными средствами стоит на повестке дня уже не первый год".

"За это время был разработан ряд соответствующих инициатив в различных вариациях и проведено немало обсуждений на уровне бизнеса и власти. Вопрос этот комплексный, ведь речь идет о здоровье людей. Поэтому при его рассмотрении и принятии решения следует ориентироваться на мировой и, в первую очередь, европейский опыт", - сказала она.

Поддубная напомнила, что в странах ЕС начало развития онлайн-торговли безрецептурных лекарственных средств пришелся на 2000 год. Большинство стран-членов ЕС предоставили возможность стационарным аптекам осуществлять онлайн-торговлю безрецептурными препаратами, и определили перечень требований, который должны соблюдать такие аптеки.

"В некоторых странах разрешена онлайн-торговля рецептурными препаратами за счет развитой системы электронного рецепта, частности, в Швеции, Эстонии, Финляндии, Германии. Конечно, в Украине еще слишком рано говорить о торговле лекарствами, которые отпускаются по рецепту", - считает она.

Вместе с тем, эксперт подчеркнула, что "нелегальная торговля лекарствами в сети интернет в Украине, к сожалению, существует".

"Через этот канал сейчас реализуются, чаще всего, фальсифицированные и некачественные лекарства, нарушаются правила перевозки и хранения, температурный режим. Урегулирование и контроль в этом сегменте на государственном уровне, а также предоставление стационарным аптекам возможности авторизоваться в государственном реестре и иметь соответствующую отметку на сайте, в сочетании с соответствующей образовательной пиар-кампанией, позволит минимизировать существующие риски", - сказала она.

Поддубная подчеркнула, что дистанционная торговля лекарственными средствами очень востребована наименее мобильными категориями населения, в частности, пациентами с хроническими заболеваниями, пожилыми гражданами. Кроме того, опция дистанционной торговли может быть востребована пациентами, проживающими в отдаленных районах и сельских населенных пунктах, где нет стационарных аптек.

В то жен время эксперт отметила, что разрешение дистанционной торговли лекарственными средствами влечет ряд рисков. "Исходя из опыта стран ЕС мы видим риски, связанные с несоблюдением условий хранения и перевозки лекарственных средств, нелегальным оборотом и фальсифицированными препаратами, а также отсутствием возможности получить консультацию фармацевта", - сказала она.

Поддубная подчеркнула, что нивелировать эти риски может практика ЕС, предусматривающая, в частности, предоставление лицензии на онлайн-торговлю лекарственными средствами только тем субъектам хозяйствования, которые имеют стационарные аптечные учреждения.

Вместе с тем, она отметила, что операторы почтовой связи, которые осуществляют доставку лекарственных средств непосредственно потребителю должны соблюдать ряд обязательных требований, в том числе наличие соответствующих условий при транспортировке, соблюдение температурных режимов и сроков доставки.