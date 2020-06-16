Депутаты намерены предоставить право на медпрактику преподавателям медвузов и врачам-интернам

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахованию намерен предоставить право на медицинскую практику преподавателям медицинских вузов и врачам-интернам.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook глава комитета Михаил Радуцкий.

"Завтра в Верховной Раде регистрируем законопроект, который касается ученых и педагогов высших учебных заведений, подчиненных Минздраву. Сейчас мы имеем странную ситуацию - педагоги медицинских вузов с высшей врачебной категорией формально не имеют права оказывать медицинскую помощь. С одной стороны, клиника не может пригласить профессора проконсультировать пациента, ведь он не является ее сотрудником. С другой - профессора оставили без доступа к практике", - написал Радуцкий во вторник.

Он уточнил, преподавателям вузов будет предоставлена возможность оказывать медицинскую помощь, не находясь в трудовых отношениях с клиникой. Одновременно будет закреплено право на оказание медицинской помощи врачом-интерном.

Эти нормы будут действовать два года, пока ситуация не будет комплексно законодательно урегулирована.

По информации Радуцкого, в настоящее время в учреждениях высшего образования работает более 8000 преподавателей-медиков, из них заниматься врачебной практикой может только около 1,5 тысячи специалистов, которые по совместительству работают в учреждениях здравоохранения.