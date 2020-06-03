Медицина

10:52 03.06.2020

В ВОЗ не считают вторую волну коронавируса неизбежной, но призывают к осторожности

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В ВОЗ не считают вторую волну коронавируса неизбежной, но призывают к осторожности

Вторая волна коронавирусной инфекции не является неизбежной, однако она может стать очень разрушительной, если не принять меры предосторожности, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге.

"Вторая волна не является неизбежной. Однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - сказал Клюге на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что необходимо помнить о том, что дела в настоящий момент обстоят "не лучше, чем в начале года": по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от коронавируса.

"Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, и как нам подготовиться", - добавил директор европейского бюро ВОЗ.

В связи с этим, по его словам, необходимо, во-первых, постепенно и осторожно снимать введенные ограничения, и, во-вторых, проводить постоянный мониторинг ситуации.

Теги: #коронавирус #воз
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