Медицина

09:54 15.05.2020

Степанов: заявления медучреждений об увеличении финансирования с 1 апреля и реальное увеличение – это разные вещи

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Степанов: заявления медучреждений об увеличении финансирования с 1 апреля и реальное увеличение – это разные вещи

Заявления медучреждений "вторички" об увеличении их финансирования с 1 апреля и готовности к реформе и реальное увеличение – это разные вещи, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Заявлять об увеличении и увеличение - это разные вещи. После анализа, который мы провели, мы увидели катастрофическую картину по целым направлениям медицины, 332 медучреждений оказались на гране закрытия в связи с финансированием менее 50%, возможность увольнения до 50 тыс. медработников",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Министр отметил необходимость покрытия тарифами всего объема услуг.

"Я считаю, что мы должны предоставить финансирование в условиях законодательства не меньше, чем на уровне 2019 года. В то же время в этом году увеличили ресурс на финансирование медицины, в частности, на вторичку. Поэтому мы должны определиться с приоритетами и честно сказать украинцам, какие услуги в полном объеме мы можем покрыть. Поэтому если анализировать тарифы, которые на бумаге все покрывают, то это банальный обман. Моя цель создать так, чтобы тариф, например, на экстренную медпомощь должен покрывать все полностью, а не делать так, что в результате этих тарифов в некоторых областях планируется сокращение до 30% бригад. Если мы говорим о финансировании инфарктов и инсультов, то они должны полностью покрывать всю помощь",- сказал Степанов.

"Также я уверен, что все медработники должны получать справедливою зарплату, а не на каком уровне они получают. Для этого у нас есть предложение о повышении с 1 июля зарплат до 50%. Понятно, что для этого надо вносить изменения в госбюджет. Мы заканчиваем расчеты для утверждения с Минфином",- добавил министр.

Теги: #медреформа #степанов #финансирование #вторичка
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