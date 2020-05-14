Медицина

18:24 14.05.2020

Украинский медсервис дистанционной записи к врачам DOC.ua начал работу Казахстане и Молдове

1 мин читать
Украинский медсервис дистанционной записи к врачам DOC.ua начал работу Казахстане и Молдове

Украинский медицинский сервис дистанционной записи к врачам DOC.ua. входящий в группу компаний "Эффективные инвестиции" начал работу Казахстане и Молдове.

Согласно пресс-релизу сервиса, он работает в этих странах под брендом DOC.online сервисом, с ним уже сотрудничают 12 ведущих частных больниц и диагностических центров, а также более 350 медиков 60 направлений.

Как сообщалось, в апреле текущего года DOC.online начал работать в Узбекистане.

DOC.ua (входит в EFI GROUP) - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году. База DOC.ua насчитывает более 11 тыс. врачей, более 1,5 тыс. медицинских учреждений по всей Украине и ведущих лабораторий.

Теги: #медицина #docua
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 14.05.2020
Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

14:32 06.05.2020
ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

10:42 05.05.2020
Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

09:47 05.05.2020
Профильный комитет Рады инициирует изменения в закон о медгарантиях для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019г

Профильный комитет Рады инициирует изменения в закон о медгарантиях для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019г

14:18 30.04.2020
Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

Порошенко призвал проголосовать законопроекты о госстраховании медиков и обязательном тестировании на COVID-19

21:07 24.04.2020
В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

В Украине впервые пересадили костный мозг от неродственного донора

19:01 13.04.2020
ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

ВБ предоставит Украине $135 млн на модернизацию системы здравоохранения и борьбу с COVID-19 - НСЗУ

20:10 03.04.2020
Зеленский: распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ

Зеленский: распределение медицинских средств и оборудования в регионах будет контролироваться с привлечением СБУ

19:54 03.04.2020
Зеленский: Сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медициной все предыдущие годы

Зеленский: Сегодня мы пожинаем плоды "издевательства" над украинской медициной все предыдущие годы

20:59 29.03.2020
Зеленский: есть три сценария с коронавирусом, 25% или 50% заболевших украинская медицина не выдержит, поэтому карантин – это не каникулы

Зеленский: есть три сценария с коронавирусом, 25% или 50% заболевших украинская медицина не выдержит, поэтому карантин – это не каникулы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЖУМАДИЛОВ МИНЗДРАВ МЗУ

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

КОРОНАВИРУС МИНЗДРАВ

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые 10 дней подряд ниже 5%

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: 300%-ная надбавка медикам за март выплачена в большинстве областей, за апрель выплаты начнутся на этой неделе

КОРОНАВИРУС ПРЕПАРАТ ИСПЫТАНИЯ

Минздрав разрешил клинические исследования препарата от COVID-19 в пяти медучреждениях

БЮДЖЕТ МЕДИЦИНА СТЕПАНОВ МИНЗДРАВ

Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем

ГП "МЗУ" отсрочило тендеры по программе онкологии за средства госбюджета-2020 из-за новой редакции закона о публичных закупках, объявит их с 1 июня - Жумадилов

МЗУ не будет проводить закупки по поручениям Минздрава с заранее определенным победителем – Жумадилов

Министр здравоохранения требует от НСЗУ ускорить подписание договоров с медучреждениями, борющимися с COVID-19

Минздрав ожидает утверждения Кабмином критериев поэтапного выхода из карантина – Степанов

Степанов: почти все регионы выплатили 300% надбавку медикам за март

"Фармак" начал в Украине третью фазу клинических испытаний препарата "Амизон" в противодействии COVID-19

Гослекслужба проверит ПЦР-тесты "Укргентеха", производитель брал ответственность за свою продукцию и достоверность результатов - Ляшко

Степанов: 18 областей полностью выплатили 300%-ную надбавку медикам за март

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА