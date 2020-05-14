Украинский медсервис дистанционной записи к врачам DOC.ua начал работу Казахстане и Молдове

Украинский медицинский сервис дистанционной записи к врачам DOC.ua. входящий в группу компаний "Эффективные инвестиции" начал работу Казахстане и Молдове.

Согласно пресс-релизу сервиса, он работает в этих странах под брендом DOC.online сервисом, с ним уже сотрудничают 12 ведущих частных больниц и диагностических центров, а также более 350 медиков 60 направлений.

Как сообщалось, в апреле текущего года DOC.online начал работать в Узбекистане.

DOC.ua (входит в EFI GROUP) - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году. База DOC.ua насчитывает более 11 тыс. врачей, более 1,5 тыс. медицинских учреждений по всей Украине и ведущих лабораторий.