Медицина

17:35 14.05.2020

В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

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В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

В Харьковской области общая сумма 300% надбавок для медиков, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, составляет 21 млн грн, сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Вадим Иванников.

"Сумма будет составлять 21 млн... Это то, что люди получат за апрель", - сказал Иванников журналистам в четверг.

По его словам, первыми надбавки получат сотрудники "скорой" помощи.

Иванников затруднился назвать общее количество медиков, которые получат "коронавирусные" надбавки, напомнив при этом, что выплата осуществляется в зависимости от количества больных.

"Я не могу вам назвать количество (медиков - ИФ)... Там платится за случай, сколько пациентов заболело", - сказал Иванников.

По состоянию на утро четверга в Харьковской области зарегистрировано 1144 подозрения на COVID-19 (в том числе 58 - за последние сутки). Из них 713 - подтверждено, 287 опровергнуто, остальные на стадии проверки.

Из 713 больных 87 человек выздоровело, 21 - умер.

На данный момент госпитализировано 264 человека с подтвержденным диагнозом, из них 7 в реанимации (1 подключен к ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске). Остальные больные - на самоизоляции.

Кроме того, госпитализировано 114 человек с подозрением на COVID-19.

Теги: #медработники #коронавирус #харьковская_область
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