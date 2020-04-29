Профильный комитет рады планирует рассмотреть возможность ускорить открытие плановой стоматологической помощи – Радуцкий

Парламентский комитет по здоровью нации, медпомощи и медстрахованию планирует рассмотреть возможность открытия плановой стоматологической помощи на первом этапе выхода из карантина, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

"На днях Кабмин представил план выхода из карантина, который состоит из пяти этапов. Наш комитет предлагает внести в него важные коррективы. Речь идет о том, что нужно ускорить открытие плановой медицинской и стоматологической помощи. Сейчас это планируется сделать аж на четвертом этапе! После кинотеатров, детских площадок и ресторанов! Но, на мой взгляд, целесообразно было бы перенести этот шаг уже на первый этап", - написал он на своей странице в сети Фейсбук.

Радуцкий сообщил, что этот вопрос комитет планирует рассмотреть на ближайшем заседании комитета, обсуди эти предложения с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

"Мы предлагаем, чтобы медицинские учреждения и стоматологические клиники быстрее получили возможность проводить плановое лечение пациентов. Конечно, это возможно лишь при условии, если динамика заболеваемости будет, по крайней мере, стабилизирована", - написал Радуцкий.