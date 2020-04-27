Медицина

15:04 27.04.2020

Ботулизмом заболело 15 чел. с начала 2020 года - ЦОЗ

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Ботулизмом заболело 15 чел. с начала 2020 года - ЦОЗ

Ботулизмом в Украине с начала 2020 года заболели 15 человек: 14 взрослых и один ребенок в возрасте 9 лет, сообщил в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, случаи заболевания ботулизмом были зарегистрированы в: Винницкой (5), Донецкой (1), Житомирской (1), Киевской (1), Закарпатской области (1), Черниговской (3), Черкасской области (1), Хмельницкой (1) области и в Киеве (1). Один человек умер - в Винницкой области.

Большинство пищевой продукции, которая стала причиной заболевания (у 13 пострадавших - 86,6%), была изготовлена в домашних условиях.

Ранее, в июне 2019 года, Министерство здравоохранения Украины закупило за средства государственного бюджета 204 флакона гептавалентного (типы А, В, С, D, Е, F, G) ботулинического антитоксина канадского производства. Остатки антитоксина по состоянию на 1 марта 2020 года составляют 123 дозы.

Теги: #цоз #ботулизм
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