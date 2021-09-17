Центр общественного здоровья может самостоятельно определять штаммы коронавируса – Минздрав

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) появилось оборудование для секвенирования (выявление новых штаммов) образцов SARS-CoV-2, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, секвенатор сможет обрабатывать 400 образцов в месяц.

"Убежден, что наличие лаборатории, которая может проводить секвенирование, - это вопрос национальной безопасности. Наконец мы его имеем. Теперь мы оперативно сможем реагировать на биологические угрозы, четко устанавливая источник. До этого времени Украина отправляла свои образцы на секвенирование в лаборатории ВОЗ, что занимало некоторое время, теперь сможем реагировать оперативно", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Помимо этого, за бюджетные средства закуплено оборудование для лабораторных центров в каждой области.