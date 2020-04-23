Одесские медики получили еще 24 автомобиля - ОГА

В четверг глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый передал местным врачам на санитарной автобазе Одесского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф еще 24 автомобиля "скорых".

"Кареты скорой помощи получили такие районы: Арцизский - 1, Беляевский - 1, Белгород-Днестровский - 1, Великомихайловский - 2, Ивановский - 2, Измаильский - 2, Любашевский - 2, Подольский - 1, города Южный - 1, Черноморск - 1 и Одесса – 10", - сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

В облгосадминистрации отметили, что благодаря новым "скорым" врачи смогут еще оперативнее и качественнее оказывать медицинскую помощь жителям Одесского региона.

"Мы работаем сейчас с разных фронтов, обеспечивая врачей всем, чем только возможно: силами местных властей увеличиваем их оклады; делаем так, чтобы они не чувствовали никакой необходимости в средствах индивидуальной защиты; сегодня передали 24 автомобиля медицинской помощи, чтобы нашим медикам удавалось еще лучше спасать жизни", - рассказал Куцый.

В ОблГА также напомнили, что на сегодня уже закуплено 45 автомобилей и 33 "чемоданчика" для телемедицины в рамках президентской программы "Доступная медицина". Общая стоимость "скорых" – 128,2 млн грн.

Таким образом, в настоящее время выполнена первая волна закупки реанимобилей - в течение месяца больницы Одесской области будут обеспечены еще 80-ю новыми "скорыми".