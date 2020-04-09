Медицина

14:46 09.04.2020

В Полтавской области диагностировать коронавирус будут на трех ПЦР-аппаратах - обладминистрация

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В Полтавской области диагностировать коронавирус будут на трех ПЦР-аппаратах - обладминистрация

Вторая лаборатория в Полтавской области начала проводить ПЦР-тесты на диагностику коронавирусной инфекции, в ближайшее время планируется запуск третьей, сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации в четверг.

"Раньше в Полтавском областном лабораторном центре могли проводить до 20 ПЦР-тестов в день. Сейчас с появлением второго аппарата можем осуществлять диагностику по 48 пробам. Планируем увеличить до 100 тестов в сутки", - рассказал на брифинге первый заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин.

"Кроме того, вчера были в Кременчуге и осматривали возможности появления третьей лаборатории в области: аппарат уже есть, сейчас в перинатальном центре продолжается ремонт, а вирусологи проходят обучение в Полтаве по проведению исследований", - добавил он.

Как отмечается в сообщении, за время карантина в Полтавской области использовали более 100 ПЦР-тестов из имеющихся 4 тысяч. Экспресс-тестов использовано уже более 270 из общего количества 5 тысяч.

Также в области идет осмотр помещений, которые можно применять для обсервации. Их уже определили в 13 населенных пунктах области, их совокупная вместимость - 817 человек. "Вчера сотрудники Полтавской облгосадминистрации вместе с медиками осмотрели детские лагеря "Эрудит" и "Спутник". Первый лагерь уже готов принимать людей, во втором осталось провести отопление", - рассказали в пресс-службе.

Теги: #коронавирус #полтавская_область #тесты
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