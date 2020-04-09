Медицина

11:04 09.04.2020

Одесская область получила 21 новую карету скорой помощи – ОГА

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Одесская область получила 21 новую карету скорой помощи – ОГА

Врачи Одесской области получили 21 автомобиль медицинской помощи "Citroen jamper" типа С, оборудованные портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

"Так, кареты скорой помощи получили такие районы: Арцизский - 2, Беляевский - 1, Белгород-Днестровский - 2, Великомихайловский - 1, Ивановский - 1, Измаильский - 2, Любашевский - 1, Подольский - 2, а также города Южный - 2, Черноморск - 1 и собственно Одесса – 7", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Согласно информации, новые автомобили обеспечат дыхательную поддержку пациентам, позволят оперативно определить все жизненно важные параметры их состояния и восстановить резко нарушенные функции организма с помощью реанимационных мероприятий.

"Сегодня все мы по-настоящему оцениваем героизм врачей и потребность каждого из нас в их работе. Именно они, сопротивляясь распространению эпидемии, первыми сталкиваются с опасностями и угрозами. Бригады скорой помощи в нашей области осуществляют около тысячи выездов ежедневно. Сейчас количество спасенных жизней умножится еще на несколько тысяч, ведь сегодня мы пополнили регион новыми "скорыми". В ближайшее время поступит еще новая партия карет скорой помощи", - сказал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Глава ОГА также подчеркнул, что знает о проблеме неотложного обеспечения больниц средствами индивидуальной защиты - каждая бригада получит в необходимом количестве маски, перчатки, костюмы, очки и другие средства.

Теги: #скорая_помощь #автомобили #одесская_область
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