Медицина

14:28 07.04.2020

Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

2 мин читать
Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020 году впервые за пять-семь лет может сократится на 25-30% - до EUR150 млн из-за карантина и спада экономики, прогнозирует коммерческий директор Синэво Николай Скавронский.
"Текущий год будет первым за последние пять-семь лет, когда рынок не только перестанет расти, но и может сократиться на 25-30%. Если в прошлом году рынок частной лабораторной диагностики оценивался на уровне EUR190 млн, то по итогам этого года он может сократиться до EUR150 млн, а при длительном карантине и последующих серьезных проблемах в экономике – даже больше", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
По мнению Скавронского, сокращение рынка главным образом обусловлено падением основных показателей – количества посещений клиентов и сокращения среднего чека из-за падения покупательской способности населения и панических настроений. Вместе с тем в компании прогнозируют, что экономический кризис, спровоцированный карантином, может привести к сокращению количества игроков на частном рынке лабораторной диагностики.
"Для части игроков работа в условиях кассовых разрывов даже на небольшом периоде времени станет невозможной", - считает эксперт.
Скавронский прогнозирует, что восстановление роста лабораторного рынка произойдет не ранее 2021 года.
При этом он ожидает, что в течение марта-мая потери компании составят до 250 млн грн недополученной выручки, а до конца 2020 года –до 600-700 млн грн.
Вместе с тем, в компании не планируют сокращать персонал или останавливать работу, несмотря на вынужденную приостановку найма новых сотрудников и отсрочку инвестиционных программ.
"Как только бизнес-показатели начнут возобновляться, мы продолжим инвестировать в закупку нового оборудования для лабораторий и развитие пунктовой сети. Рынок частной лабораторной диагностики по-прежнему остается ненасыщенным, а услуги востребованными", - подчеркнул Скавронский.
"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть медицинских лабораторий, подразделение шведского медицинского холдинга Medicover. Сеть Синэво насчитывает 290 лабораторных центров, работающих более чем в 115 городах по всей территории Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.
Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают почти 4 млн клиентов.
В 2017 году Synevo в составе холдинга Medicover осуществила IPO на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Synevo стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.
С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более EUR50 млн.
В целом лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.

Теги: #карантин #лаборатории #диагностика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:46 07.04.2020
"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

"Сильпо" запускает услугу доставки продуктов на дом

13:41 07.04.2020
Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

Сервис доставки еды Raketa начал доставку продуктов из супермаркетов"Ашан" в Киеве, в планах подключить другие сети

13:34 07.04.2020
88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

12:49 07.04.2020
Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

Кличко: те, кто не хочет контактировать с мониторинговым центром и находиться в обсервации, будут общаться с правоохранителями

09:51 07.04.2020
В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

20:44 06.04.2020
В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил - Варченко

14:26 06.04.2020
Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

10:28 05.04.2020
Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

Коммунальные службы совместно с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - КГГА

05:40 05.04.2020
Руководство строительных гипермаркетов в Киевской области привлекли к ответственности за работу во время карантина

Руководство строительных гипермаркетов в Киевской области привлекли к ответственности за работу во время карантина

21:09 04.04.2020
В Киеве вводят новые карантинные ограничения

В Киеве вводят новые карантинные ограничения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19 – Ляшко

Для борьбы с коронавирусом в регионы распределено 3,7 млрд грн – Ляшко

В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

В Кировоградской области подтвержден 21 случай заболевания медиков COVID-19 - ОГА

Комитет Рады готовит законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19

Минздрав намерен изучить ситуацию в Николаевской области, где не зарегистрировано ни одного случая Covid-19 - Ляшко

Минздрав намерен создавать временные госпитали для больных Covid-19 в легкой форме

Новый корпус "Охматдета" планируем открыть 1 июня – Зеленский

В аптеках КП "Фармация" в свободном доступе около 70 тыс. масок - Поворозник

Большинство умерших в Украине от COVID-19 имели сопутствующие тяжелые заболевания, 86% жертв – старше 50 лет - ЦОЗ

Пять украинских фармкомпаний готовы производить лекарства, эффективные в борьбе с коронавирусом

Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме – НСЗУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА