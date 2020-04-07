Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020г может просесть на 25-30% из-за карантина - прогноз

Рынок лабораторной диагностики в Украине в 2020 году впервые за пять-семь лет может сократится на 25-30% - до EUR150 млн из-за карантина и спада экономики, прогнозирует коммерческий директор Синэво Николай Скавронский.

"Текущий год будет первым за последние пять-семь лет, когда рынок не только перестанет расти, но и может сократиться на 25-30%. Если в прошлом году рынок частной лабораторной диагностики оценивался на уровне EUR190 млн, то по итогам этого года он может сократиться до EUR150 млн, а при длительном карантине и последующих серьезных проблемах в экономике – даже больше", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Скавронского, сокращение рынка главным образом обусловлено падением основных показателей – количества посещений клиентов и сокращения среднего чека из-за падения покупательской способности населения и панических настроений. Вместе с тем в компании прогнозируют, что экономический кризис, спровоцированный карантином, может привести к сокращению количества игроков на частном рынке лабораторной диагностики.

"Для части игроков работа в условиях кассовых разрывов даже на небольшом периоде времени станет невозможной", - считает эксперт.

Скавронский прогнозирует, что восстановление роста лабораторного рынка произойдет не ранее 2021 года.

При этом он ожидает, что в течение марта-мая потери компании составят до 250 млн грн недополученной выручки, а до конца 2020 года –до 600-700 млн грн.

Вместе с тем, в компании не планируют сокращать персонал или останавливать работу, несмотря на вынужденную приостановку найма новых сотрудников и отсрочку инвестиционных программ.

"Как только бизнес-показатели начнут возобновляться, мы продолжим инвестировать в закупку нового оборудования для лабораторий и развитие пунктовой сети. Рынок частной лабораторной диагностики по-прежнему остается ненасыщенным, а услуги востребованными", - подчеркнул Скавронский.

"Синэво" - крупнейшая в Украине сеть медицинских лабораторий, подразделение шведского медицинского холдинга Medicover. Сеть Синэво насчитывает 290 лабораторных центров, работающих более чем в 115 городах по всей территории Украины, а также 7 лабораторий, в которых выполняется более 1,5 тыс. видов тестов.

Ежегодно лабораторные центры компании обслуживают почти 4 млн клиентов.

В 2017 году Synevo в составе холдинга Medicover осуществила IPO на Стокгольмской фондовой бирже. Таким образом, Synevo стала первой и единственной в Украине медицинской компанией, акции которой котируются на международной бирже.

С 2007 года холдинг Medicover инвестировал в развитие компании более EUR50 млн.

В целом лабораторная сеть Synevo представлена в 10 странах Европы. Кроме Украины, лаборатории Synevo работают в Германии, Польше, Румынии, Турции, Беларуси, Грузии, Молдове, Болгарии и Сербии.