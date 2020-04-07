Медицина

13:36 07.04.2020

Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

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Украина намерена привлечь от МБРР $135 млн займа на инвестпроект "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

Кабинет министров Украины признал целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации инвестиционного проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере $135 млн.

"Признать целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации инвестиционного проекта "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в размере 135 млн. долларов США", - говорится в распоряжении правительства №382 от 6 апреля.

Как сообщалось, ранее Кабмин одобрил проект распоряжения президента о направлении делегации Украины на переговоры с МБРР относительно соглашения по займу в размере $150 млн на повышение социальных выплат.

Теги: #здравоохранение #мбрр #кредит #кабмин
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