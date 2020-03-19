Медицинская платформа DOC.ua направит свою прибыль на помощь государственным больницам

Медицинская онлайн-платформа DOC.ua направит всю прибыль от своей деятельности на поддержку медучреждений Украины во время пандемии коронавируса COVID-19.

Согласно сообщению компании, DOC.ua приобретет сертифицированное медицинское оборудование для больниц Черкасс и Житомира: кислородные концентраторы, кардиомониторы, защитные щитки, аппараты искусственной вентиляции легких и др.

"Мы имеем четкую позицию - во время пандемии главное не прибыль, а жизнь и здоровье людей. Компания сделает все, что от нее зависит, для того, чтобы помочь в борьбе с COVID-19", - отмечает председатель наблюдательного совета группы компаний "Эффективные инвестиции", в которую входит DOC.ua, Игорь Лиски.

DOC.ua - онлайн-платформа по поиску врачей, клиник и медицинских лабораторий. Ежемесячно он обрабатывает более 700 тыс. запросов. Клиенты могут воспользоваться услугами более 10 тыс. медицинских специалистов и 1,7 тыс. медицинских учреждений в Украине.