AIPM Ukraine просит Зеленского организовать "зеленый коридор" на таможне для ускорения поставок лекарств

Ассоциация представителей международных фармацевтических производителей AIPM Ukraine просит президента Украины Владимира Зеленского организовать "зеленый коридор" на таможне для ускорения поставок лекарств в условиях возникшей у населения паники по закупке лекарственных средств.

"Производители и импортеры лекарственных средств, в сложившихся условиях, пытаются обеспечить весь спрос на соответствующие средства", - указано в письме ассоциации президенту.

AIPM Ukraine сообщает, что, по имеющейся от компаний-членов AIPM Ukraine информации, очереди на таможнях, в частности, на таможенном посту "Ягодин" приводят к значительному замедлению поставок необходимых лекарственных средств.

"Просим Вас поспособствовать решению указанной проблемы и обеспечить приоритетное таможенное оформление лекарственных средств путем введения официального "зеленого коридора" для этих категорий товаров, как это уже сейчас сделано в Европейском Союзе в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии", - обратилась AIPM Ukraine с просьбой к президенту Зеленскому.

В ассоциации также указали на необходимость наладить рабочее взаимодействие по этому вопросу с таможенными органами соседних стран, таких как Польша, для обеспечения аналогичного приоритета таможенного оформления лекарственных средств их таможенными постами для обеспечения импорта в Украину.

Кроме того, AIPM Ukraine просит обеспечить в полном объеме работу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками по выдаче соответствующих разрешений и сертификатов, а также Государственного экспертного центра (ГЭЦ) и Министерства здравоохранения.

В качестве альтернативы личному приему для подачи документов в Гослекслужбу или ГЭЦ в AIPM Ukraine предлагают временно ввести подачу их в отсканированном виде через официальную электронную почту.

"Просим разместить на официальных сайтах этих органов электронные адреса соответствующих подразделений и обеспечить обработку входящей корреспонденции из этих адресов. Подача в оригинале документов может быть осуществлена, но без обсуждений и встреч, только через получение документов, на время карантина", - предлагается в письме ассоциации.

Кроме того, AIPM Ukraine просит ускорить рассмотрение всех ранее поданных в эти органы заявлений производителей по выдаче разрешений допуска в оборот продукции с отклонениями, которые не влияют на качество, также обеспечат удовлетворение спроса на качественные и эффективные лекарственные средства.

Ассоциация также предлагает остановить на время пандемии положение, согласно которому срок годности лекарственных средств, ввозимых на территорию Украины, должен составлять не менее половины срока, определенного производителем, в случае, когда производитель определил срок менее одного года, или не менее шести месяцев в случае, когда производитель определил срок более одного года.