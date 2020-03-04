Медицина

15:44 04.03.2020

Коронавирус не повлиял на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты – эксперт

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Коронавирус не повлиял на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты – эксперт

Распространение коронавируса COVID-19 не повлияло на спрос на противовирусные и противогриппозные препараты в Украине, считает руководитель отдела портфолио и развития бизнеса фармацевтической компании "Teva в Украине" Анатолий Труханов,

"За январь-февраль 2020 года сегмент противовирусных препаратов незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, динамика роста сегмента в целом соответствует росту всего рынка и составляет около 5%", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Труханов отметил, что в настоящее время новости о новой коронавирусной инфекции влияют на повышенный спрос в аптеках на отдельные препараты, в частности те, которые были на слуху во время пандемии "свиного" гриппа в 2009 году.

"В целом информация о том, что на данный момент для профилактики или лечения COVID‑2019 еще не разработано специфической вакцины или противовирусного препарата, широко известна. У Teva, как и у других компаний, нет таких препаратов", - сказал он.

Комментируя поставки сырья из Китая для производства лекарственных средств, Труханов отметил, что компания еще в январе создала кросс-функциональную команду и ситуационный центр для постоянного мониторинга рисков, связанных с новой инфекцией, чтобы минимизировать возможное влияние на пациентов, сотрудников и партнеров.

"У нас около 60 производственных площадок в разных странах мира, и мы проактивно принимаем меры, чтобы их работа и вся цепь поставок работала бесперебойно независимо от разных сценариев", - сказал он.

Теги: #лекарства #фармацевты #спрос #коронавирус
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