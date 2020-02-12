Медицина

10:26 12.02.2020

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

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Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением

14 человек госпитализированы с пищевым отравлением в Сколивскую районную больницу, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

"11 февраля в 15:30 в пгт Славское за медпомощью обратились 14 отдыхающих, в том числе, 4 детей в возрасте 2-7 лет, которые питались в отеле "Рандеву", – указано в обнародованном в среду утром сообщении.

По данным департамента, всех потерпевших госпитализировали в Сколивскую районную больницу с диагнозом "пищевое отравление". Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Причины отравления выясняют.

Теги: #госпитализация #отравление #львовская_область
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