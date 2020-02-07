Киев в 2020г направит на протезирование и реабилитацию 135,6 млн грн – КГГА

На протезирование и обеспечение средствами реабилитации отдельных категорий граждан Киев в 2020 году выделил 135,6 млн грн, сообщила пресс-служба Киевгоргосадминистрации со ссылкой на замглавы Марину Хонду.

Согласно сообщению, средства будут направлены в рамках реализации городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"Если сравнивать с 2019 годом, то в 2020-м на эти цели выделено на 56,4 млн грн больше. Это позволит обеспечить протезирование большему количеству нуждающихся в этом лиц. Только на средства сложного протезирования выделено 56,6 млн грн, а на средства реабилитации - более 12 млн грн", - процитировала пресс-служба Хонду.

Согласно программе, протезами, средствами передвижения, реабилитации и сложного протезирования, ортопедической обувью и ортопедическими стельками будут обеспечены взрослые и дети с инвалидностью, лица пожилого возраста и женщины, подвергшиеся мастэктомии.

Кроме того, пеленками и урологическими прокладками, губками одноразовыми, подгузниками и т.д. будут обеспечены малообеспеченные граждане, лица пожилого возраста, дети с инвалидностью и дети из малообеспеченных и многодетных семей.