Медицина

18:24 05.02.2020

ВОЗ запросил около $700 млн на первоочередные меры борьбы с коронавирусом

2 мин читать
ВОЗ запросил около $700 млн на первоочередные меры борьбы с коронавирусом

Всемирной организации здравоохранения необходимо около $700 млн для предоставления помощи странам в борьбе с новым видом коронавируса, сообщил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы запускаем план стратегической готовности и реагирования для того, чтобы поддерживать страны в предотвращении, выявлении и диагностировании последующей передачи (коронавируса - ИФ) - заявил Гебрейесус на пресс-конференции ВОЗ.

"Мы запрашиваем $675 млн для финансирования этого плана в течение следующих трех месяцев. $60 млн от этой суммы (пойдет - ИФ) на финансирование операций ВОЗ, остальная сумма - для тех стран, которые подвергаются особому риску", - добавил гендиректор ВОЗ.

Он отметил, что организация, в свою очередь, выделила $9 млн из своего резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Гебрейесус призвал международное сообщество инвестировать в новый план.

"Мы понимаем, что люди обеспокоены и взволнованы - и это вполне справедливо. Но сейчас не время для страха - время для рациональных, основанных на фактах действий и инвестиций, пока мы имеем окно возможностей для того, чтобы взять под контроль вспышку (коронавируса - ИФ)", - подчеркнул Гебрейесус.

В ВОЗ заявили, что 80% инфицированных на данный момент приходится на китайскую провинцию Хубэй, 99% - на Китай в целом.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тыс. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

Теги: #коронавирус #воз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 05.02.2020
На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

17:03 05.02.2020
В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

16:02 05.02.2020
Тысячи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess проведут 2 недели на карантине, среди них минимум 20 украинцев

Тысячи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess проведут 2 недели на карантине, среди них минимум 20 украинцев

15:40 05.02.2020
Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

14:40 05.02.2020
Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

13:19 05.02.2020
В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов – СМИ

В Пекине из-за коронавируса не работают почти 90% ресторанов – СМИ

10:11 05.02.2020
В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер почти с 2 тыс. пассажиров

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер почти с 2 тыс. пассажиров

09:57 05.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

17:24 04.02.2020
Потери турбизнеса в Италии из-за коронавируса могут достичь 4,5 млрд евро

Потери турбизнеса в Италии из-за коронавируса могут достичь 4,5 млрд евро

16:44 04.02.2020
Moody's предупредило о рисках для ВВП Китая из-за вспышки коронавируса

Moody's предупредило о рисках для ВВП Китая из-за вспышки коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Кардиохирурги в Ковеле провели вторую трансплантацию сердца

Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

Гройсман предлагает Кабмину запустить программу страхования от онкологических болезней

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

Жалобы на самочувствие у пассажиров рейса, который прибудет из Китая, отсутствуют - ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА