Медицина

14:54 04.02.2020

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

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Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

 Распространение нового типа коронавируса не представляет собой в настоящее время пандемию, сообщили во вторник во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В настоящее время речь не идет о пандемии. У нас - эпидемия с многочисленными очагами (распространения - ИФ)", - сказала директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан в ходе пресс-конференции.

Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году при распространении гриппа H1N1, который еще называют "свиным гриппом".

Новый тип коронавируса начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года. К настоящему времени число зараженных в стране превысило 20 тыс. человек. Летальный исход зафиксирован в более чем 420 случаях.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Теги: #коронавирус #воз
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