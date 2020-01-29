Медицина

17:57 29.01.2020

Crown Agents в рамках госпрограммы закупил оборудование для отделения онкогематологии НИР на $1,9 млн

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Crown Agents в рамках госпрограммы закупил оборудование для отделения онкогематологии НИР на $1,9 млн

Британское закупочное агентство Crown Agents закупило для Национального института рака оборудование для отделения онкогематологии на $1,9 млн.

Оборудование будет установлено в отделении онкогематологии, реконструкция которого осуществляется за средства корпорации Roshen.

Как сообщила на пресс-конференции, посвященной презентации проекта в Киеве в среду глава представительства Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко, закупка была проведена за средства госбюджета 2018 года в рамках программы по реализации пилотного проекта по изменению финансового обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов.

Всего для НИР было закуплено 35 позиций.

"Это полный комплекс необходимого оборудования от известных и признанных во всем мире европейских и американских производителей", - сказал она.

По словам Коротченко, технике будет предоставлено гарантийное обслуживание сроком на два года, оборудование будет установлено официальными представителями производителей, а для врачей будут проведены тренинги по работе с техникой.

Ранее Crown Agents также в рамках этой программы закупило оборудование для Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова НАМНУ, Запорожской областной клинической больницы и клиники "Охматдет".

Участниками пилотной программы являются Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова НАМНУ, Запорожская, Днепропетровская, Львовская, Одесская областные клинические больницы, Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии, Ковельское межрайонное территориальное медицинское объединение, Институт сердца Минздрава, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им.Амосова НАМНУ, НДСБ "Охматдет", Национальный институт рака и Черкасский областной онкологический диспансер.

Как сообщалось, кондитерская корпорация Roshen выделила 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы.

Теги: #медоборудование #институт_рака #crown_agents
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