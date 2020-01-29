Медицина

12:39 29.01.2020

Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медпомощи

1 мин читать
Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медпомощи

 Кабинет министров Украины утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в среду.

В частности, утвержденный план предусматривает: принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи; новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи; внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов; совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины", - подчеркнул премьер.

По его словам, в 2020 году при содействии правительства будет оборудовано 200 приемных отделений для экстренной медицины.

Теги: #медреформа #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 29.01.2020
Кабмин разрешил использовать электронные водительские права в поездах и на внутренних авиарейсах

Кабмин разрешил использовать электронные водительские права в поездах и на внутренних авиарейсах

12:11 29.01.2020
Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции - Гончарук

Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции - Гончарук

12:11 29.01.2020
Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Кабмин новой газовой формулой подтвердил справедливость формулы "Роттердам+" – экс-глава НКРЭКУ Вовк

18:03 28.01.2020
Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

Украина рассчитывает на получение €500 млн 2-го транша макрофинпомощи ЕС в I кв.-2020 года

09:37 28.01.2020
Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения и ТКЭ, привязав ее к котировкам на нидерландском хабе TTF

Кабмин внес изменения в формирование цены газа для населения и ТКЭ, привязав ее к котировкам на нидерландском хабе TTF

18:07 27.01.2020
Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

Медведчук: Эксперименты над "Укрзализныцей" – демонстрация безответственности Кабмина

19:00 26.01.2020
Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

10:55 25.01.2020
Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

17:43 24.01.2020
Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

15:11 24.01.2020
Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 11 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура скерувала до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, що організували схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів

Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, организовавших схему обогащения за счет онкобольных пациентов

Новый законопроект о противодействии незаконному обороту наркотиков установит репрессивную политику в отношении обезболивания – мнения

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против "уханьского коронавируса"

Рекомендаций ВОЗ отказаться от бананов и получения посылок с AliExpress нет – Минздрав

Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА