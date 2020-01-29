Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медпомощи

Кабинет министров Украины утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи", - написал Гончарук на своем Telegram-канале в среду.

В частности, утвержденный план предусматривает: принципиально новый алгоритм догоспитальной категоризации вызовов экстренной медицинской помощи; новую модель распределения должностных обязанностей между работниками бригад экстренной медицинской помощи; внедрение современных стандартов госпитальной помощи пациентам в неотложных медицинских состояниях, а также обеспечение соблюдения этих стандартов; совершенствование подходов планирования реагирования на чрезвычайные события в части межведомственного взаимодействия, анализа и прогнозирования мощностей учреждений здравоохранения.

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизни наших людей из-за неэффективной работы государственной машины", - подчеркнул премьер.

По его словам, в 2020 году при содействии правительства будет оборудовано 200 приемных отделений для экстренной медицины.