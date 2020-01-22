Медицина

13:40 22.01.2020

"Фармак" планирует в 2020г инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн

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"Фармак" планирует в 2020г инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн

Фармацевтическая компания "Фармак" (Киев) планирует в 2020 году инвестировать в развитие производства 1,2 млрд грн, что на 30% больше, чем минувшем году, а также увеличить количество персонала.

Как сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исполнительного директора "Фармака" Владимира Костюка, в 2019 году инвестиции на эти цели составили 900 млн грн.

"В 2019 году мы инвестировали в развитие производства примерно 900 млн грн, в 2020 году планируем вложить 1,2 млрд грн. Расширение производства приводит к увеличению количества персонала", – сказал он.

По словам Костюка, в настоящее время острым для компании остается вопрос кадров. "Мы создаем максимально комфортные условия труда для специалистов и предоставляем конкурентную заработную плату. Сегодня мы конкурируем с европейскими компаниями по уровню заработной платы в соотношении со средним чеком проживания в той или иной стране. В 2019 году заработная плата в "Фармаке" выросла на 14%", - уточняет он.

Топ-менеджер также сообщил, что в 2019 году "Фармак" расширил противопростудный, аллергологический, неврологический, гастроэнтерологический продуктовые портфели и ведет работу над сложными препаратами, которые планирует вывести на рынок через 10-15 лет.

Основными направлениями остаются противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели.

Костюк также сообщил о планах расширения присутствия на международных рынках. "В 2019 году лекарства "Фармака" покупали в 28 странах. Сегодня наш экспорт превышает 22% продаж. В ближайшее время хотим расширить карту своего присутствия", - сказал он.

Исполнительный директор фармкомпании отметил также, что внутренние тренды украинского фармрынка "направлены на увеличение доверия к украинским фармпроизводителям".

"Если в 2009 году украинцы потребляли 29% лекарств украинского производства, то сейчас примерно 40%. В прошлом году мы вывели на рынок 16 новых продуктов. Сейчас в разработке около 150 лекарственных средств, и это сложнокомпонентные, современные препараты", - сказал он.

Костюк сообщил, что доля "Фармака" в программе реимбурсации "Доступные лекарства" в 2019 году составила 13,7%.

Как сообщалось, ранее "Фармак" (Киев) заявлял о планах расширения фокуса на разработку продуктов, которые могут быть представлены на глобальных рынках и намерении продолжить стратегию выведения на рынок не менее 20 новых продуктов в год, в частности в ближайшие годы, согласно планам компании, это будут препараты на основе 118 молекул, которые выходят из-под патентной защиты.

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармотрасли Украины, является членом ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ). Бенефициар компании - глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #инвестиции
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