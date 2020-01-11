Медицина

19:04 11.01.2020

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

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СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась масштабным подпольным производством и реализацией опасных фальсифицированных лекарственных средств из группы нейростимуляторов.

"Оперативники спецслужбы установили, что дельцы наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, используемых при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Установлено, что через знакомых фармацевтов и аптечные сети препараты сбывались в Киевской, Одесской, Львовской и других областях, а также через интернет.

"Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тыс. грн. По предварительным оценкам ежемесячно злоумышленники реализовывали лекарства на сотни тысяч грн", - отметили в ведомстве.

Так, в ходе проведения санкционированных обысков в нескольких регионах Украины, по месту производства, у фигурантов дела и их сообщников правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, изъяли ампулы и упаковки для их фасовки, а также готовые фальсифицированные, в частности, наркосодержащие препараты.

Сейчас все поддельные лекарства, изготовленные злоумышленниками, изъяты из розничных сетей.

В рамках уголовного производства, начатого по ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, фигурантам дела подготовлены сообщения о подозрении в совершении преступления.

Теги: #лекарства #сбу #фальсификат
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