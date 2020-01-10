НСЗУ запустит с 1 февраля модуль, который позволит видеть реальное количество медуслуг – врио главы НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) планирует с 1 февраля запустить модуль электронной системы для медицинских записей, который позволит видеть реальное количество оказанных медуслуг, сообщила врио главы НСЗУ Оксана Мовчан в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, этот модуль станет обязательным требованием для всех медучреждений первички и "позволит абсолютно точно понимать картину, чтобы сделать Программу медицинских гарантий (ПМГ) 2021 года более целевой".

Мовчан отмечает, что с 1 апреля такая же система заработает для специализированной медицины.



Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.