В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

Правоохранители в г.Славянск выясняют обстоятельства смерти 6-летнего ребенка, который накануне посетил стоматолога, сообщает прокуратура Донецкой области на странице в Фейсбуке.

"Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками стоматологической больницы г.Славянск, что привело к тяжелым последствиям, а именно - к смерти малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 27 декабря 2019 года, в 19:05, в реанимационное отделение областной детской больницы была доставлена 6-летняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.

"В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер. По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля", - отметили в прокуратуре.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины.

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств смерти ребенка. Досудебное расследование продолжается.