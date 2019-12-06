Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины уличил группу фармацевтических компаний в подкупе врачей на общую сумму 140 млн грн, сообщило ведомство на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, за полученное вознаграждение врачи ряда медучреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители фармкомпаний.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 гг. служебные лица и представители группы фармкомпаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители отмечают, что для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Оперативники департамента провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц фармкомпаний.

По выявленным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.