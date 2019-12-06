Медицина

16:55 06.12.2019

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

1 мин читать
Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

 Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины уличил группу фармацевтических компаний в подкупе врачей на общую сумму 140 млн грн, сообщило ведомство на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, за полученное вознаграждение врачи ряда медучреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители фармкомпаний.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 гг. служебные лица и представители группы фармкомпаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний. По предварительным данным сумма предоставленных "вознаграждений" составляет 140 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители отмечают, что для предоставления неправомерной выгоды, представители группы компаний организовали схему по уклонению от уплаты налогов, в частности совершение фиктивных сделок с коммерческими структурами.

Оперативники департамента провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц фармкомпаний.

По выявленным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, предоставляющего публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #подкуп #фармкомпании #полиция #врачи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:22 06.12.2019
Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

Дело застройщиков, нанесших почти 60 млн грн убытка громаде Киева, направлено в суд

15:52 05.12.2019
Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

Полиция рассматривает две версии пожара в Одессе: неисправность электропроводки и умышленный поджог

22:24 04.12.2019
Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

Во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 человек пострадали - Яровой

17:12 04.12.2019
По факту пожара в Одессе открыто дело

По факту пожара в Одессе открыто дело

14:57 04.12.2019
В Харьковской области 9-летний мальчик совершил серию поджогов в своем селе

В Харьковской области 9-летний мальчик совершил серию поджогов в своем селе

14:33 04.12.2019
В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

В больнице скончалась преподавательница Одесского колледжа, пострадали 15 человек

14:57 03.12.2019
Граната, прикрепленная к двери офиса ОПЗЖ в Харькове, оказалась учебной

Граната, прикрепленная к двери офиса ОПЗЖ в Харькове, оказалась учебной

08:27 03.12.2019
Полиция сообщила о подозрении президенту Нацакадемии аграрных наук за вмешательство в деятельность работника исполнительной службы

Полиция сообщила о подозрении президенту Нацакадемии аграрных наук за вмешательство в деятельность работника исполнительной службы

01:14 03.12.2019
В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

В Харьковской области задержали полицейского, требовавшего $6 тысяч за закрытие дела о мошенничестве

16:13 02.12.2019
Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Полицейские задержали двоих молодых людей, стрелявших по автомобилю депутата в центре Киева и убивших его 3-летнего сына, а также нашли оружие – Нацполиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Пациентские организации требуют отправить в отставку Скалецкую

Глава НСЗУ написал заявление об увольнении

Первую в Украине трансплантацию почки в районной больнице провели в Волынской области - Минздрав

Ситуация с дифтерией под контролем – Скалецкая

ПОСЛЕДНЕЕ

Подписание контрактов с НСЗУ для медучреждений "вторички" стартует в феврале

В Днепропетровской области в течение года более 1,5 тыс. жителей заболели корью

Печерский райсуд Киева восстановил в должности гендиректора ГП "Электронное здоровье" Мацуя

Парламент увеличил на 200 млн грн расходы на достройку Охматдета

Председатель директората Минздрава Литовченко заявила об увольнении

"Фармак" расширяет фокус разработки продуктов на глобальные рынки – Костюк

Правоприменительная практика может нивелировать положительные эффекты введения на фармрынке "положения Болар" – мнение

Около 1,5 тыс. человек протестировались на ВИЧ в рамках акции региональных центров общественного здоровья и сети гипермаркетов "Ашан"

ЦОЗ объявил конкурс на должность аналитика по закупкам медицинских изделий

Минздрав: Украина полностью обеспечена препаратами для лечения ВИЧ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА