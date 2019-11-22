Медицина

16:48 22.11.2019

СБУ блокировала реализацию контрафактного медоборудования в Полтавской области

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СБУ блокировала реализацию контрафактного медоборудования в Полтавской области

Служба безопасности Украины пресекла изготовление и реализацию контрафактного медицинского оборудования в Полтавской области, эксплуатация которого могла привести к массовому заражению и инфицированию пациентов.

Как сообщается на сайте спецслужбы, оперативники установили, что житель Полтавы организовал в кустарных условиях изготовление аппаратов для стерилизации медицинского инвентаря. Мужчина ранее работал на легальном предприятии, которое производило такую продукцию.

Он зарегистрировал несколько коммерческих структур для участия в тендерах на поставки оборудования, а для победы в торгах использовал поддельный пакет документов на продукцию официального производителя стерилизаторов. Предприниматель успел поставить в лечебно-профилактических заведений 70 контрафактных стерилизаторов на сумму почти 8 млн грн.

В настоящее время все нелегальное оборудование выводится из эксплуатации, риска для пациентов нет.

Во время обысков по месту нелегального изготовления стерилизаторов правоохранители изъяли оборудование и компоненты для их изготовления, документацию, подтверждающую поставки контрафактного оборудования в медицинские учреждения.

По факту умышленного введения в обращение на территорию Украины опасной для использования продукции фигуранту уголовного производства объявлено подозрение по ч.1 ст.227 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #полтавская_область #сбу #медоборудование
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