Электронный рецепт и реимбурсация могут стать эффективным инструментом в борьбе с антибиотикорезистентностью – эксперты

Электронный рецепт и механизм реимбурсации (возмещения) стоимости антибиотиков могут стать эффективными инструментами в борьбе с антибиотикорезистентностью.

К такому выводу пришли участники круглого стола "Стойкость к антибиотиками и микробиом: что будет, если бактериальные инфекции станут неизлечимыми", состоявшемся в рамках второго Международного конгресса "Рациональное использование антибиотиков в современном мире Antibiotic resistence stop!" в Киеве. Организатором круглого стола выступил Biocodex Microbiota Institute – первая международная платформа по размещению данных о микробиоме человека.

"Если нет рецепта, то всегда есть соблазн отпустить антибиотик без рецепта. Электронный рецепт упростит задачу контроля за назначением антибиотиков, за случайными назначениями и за их применением", - считает заведующая кафедрой фармакологии Национального медицинского университета им. Богомольца Анна Зайченко. Она отметила, что врачи "должны сделать все, чтобы рецепт на антибиотик был правильно и грамотно оформлен".

Зайченко также подчеркнула, что для борьбы с антибиотикорезистентностью важно не допускать генерическую замену назначенных врачом препаратов. "Это важный момент потому, что биоэквивалентность антибиотиков плохо изучена. В лучшем случае, только один генерический антибиотик имеет доказанную биоэквивалентность, производители многих генериков не хотят этого делать", - сказала она.

Кроме того, Зайченко отметила, что врачи первичного звена и фармацевты часто не владеют навыком подачи информации о побочных реакциях применения лекарственных средств, в том числе – антибиотиков. "Наша задача научить врачей первичного звена и фармацевтов это делать", - сказала она.

Также, по словам Зайченко, существует проблема промышленного использования антибиотиков, которая приводит к тому, что значительное количество антибиотиков попадает в организм человека из продуктов питания, а не от применения лекарственных средств.

В свою очередь, декан педиатрического факультета НМАПО им. Шупика Марина Маменко подчеркнула, что "чем меньше мы используем антибиотики для лечения банальных респираторных инфекций, тем больше у нас инструментов остается для спасения пациентов".

"То, что антибиотики можно купить без рецепта – это беда, которую нельзя оправдать ни войной, но тяжелым экономическим положением", - сказал она. Маменко отметила также важность соблюдения назначений врача.

"Если врач говорит, что нужно защищать микробиом, значит нужно слушать врача. Пациенту нужно говорить, что принимать следует не только тот антибиотик, который назначил врач, но и тот пробиотик, который назначил врач. Потому, что только врач понимает, в какой ситуации, как какой препарат как работает", - сказал она. Также эксперт отметила проблему отсутствия стандартов для пробиотиков.

Со своей стороны заведующая кафедрой гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НМАПО им. Шупика Наталья Харченко отметила, что "бактерии – эта форма жизни, без которой мы не выживем, а назначая антибитики, мы ее разрушаем".

"Уже после первого приема антибиоитиков никогда микрофлора не будет такой, какой была изначально, каждый прием антибитиков приводит к существенным изменениям в микрофлоре, и не нужно надеяться, что прием полезных бактерий поможет исправить дисбиоз. Какие бы полезные бактерии мы бы не назначали, они не приживутся и будут выведены из организма. Только своя сильная флора вытолкнет патогенную", - сказал она.

В свою очередь, член административного совета "Всемирного альянса против стойкости к антибиотикам" (WAAAR) Ивана Галускова-Балтер призвала Украину присоединится к этой организации и подчеркнула, что при необоснованном и бесконтрольном применении антибиотиков средства терапии во многих случаях оказываются неэффективными.

"Мировой опыт показывает, что в некоторых странах расходы на борьбу с антибиотикорезистентностью сопоставимы с расходами на оборону. К 2050 году устойчивые к антибиотикам супербактерии приведут к смерти 10 млн человек в год во всем мире", - сказала она.

Галускова-Балтер подчеркнула необходимость ужесточения контроля над назначени ем и применением антибиотиков, а также эффективность в этом вопросе механизма реибурсации.

"Реимбурсация позволяет контролировать применение антибиотиков. Это очень эффективный инструмент для того, чтобы врачи были ответственны при назначении препарата, а пациенты не занимались самоназначением и самолечением", - сказал она. Эксперт отметила, что дополнительные расходы на лечение инфекций, стойких к антибиотикам в мире составляют $20 млрд в год.