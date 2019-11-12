Минздрав на примере Киевской области изучает алгоритмы запуска системы трансплантации

Министерство здравоохранения на примере Киевской области изучает возможные алгоритмы и логистику запуска системы трансплантации, сообщил заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук.

"Мы разрабатываем так называемую "систему округов". Будет, условно говоря, Киевский трансплантационный округ. Мы решили сконцентрировать усилия здесь, чтобы отработать логистику и технологии и распространить их на другие регионы", - сказал он на встрече с коллективом Киевской городской клинической больницы (КГКБ) №5 на минувшей неделе.

Загрийчук отметил, что в рамках разработки механизмов запуска системы трансплантации определены центры трансплантации, где будет проводиться пересадка органов. Такими центрами, в частности, станут Институт им. Шалимова, Институт им. Амосова и Институт сердца (все – Киев).

"Сейчас эти три клиники активно приводят в порядок свои списки реципиентов, потому что реципиенты должны пройти обследование и быть максимально готовы, потому, что звонок (о наличии донорского органа - ИФ) может быть в любой момент", - сказал он.

Кроме того, в определены базы потенциального забора органов.

"Мы концентрировались на самых мощных клиниках. Предварительно это была одна – БСМП (Больница скорой медицинской помощи - ИФ). Но затем поняли, что в любой клинике, где есть реанимация, неврология, политравма, инфаркты, рано или поздно в реанимации появляется потенциальный донор. Поэтому выбрали все клиники, где есть реанимации", - сказал он, подчеркнув: Минздрав планирует отменить утвержденный перечень клиник, которые являются базами для забора органов.

Замминистра также сказал, что одним из важных компонентов запуска системы трансплантации является координация и обмен информацией между центрами трансплантации и реанимационными отделениями больниц.

"На сегодня нет единого реестра реципиентов. Это неправильно, мы будем эту ситуацию менять. И даже отчетности о том, сколько пациентов умирает с потенциалом стать донором, тоже нет. Мы только сейчас начинаем получать информацию и отчетность от реанимаций Киевской области", - сказал он.

По словам Загрийчука, согласно полученной от клиник информации, в частности, за две недели в восьми реанимационных отделениях Киева (КГКБ №№ 1, 2, 4, 6, 12, 17, БСМП и Институт нейрохирургии им. Ромоданова) умерли 75 чел., из них в возрасте от 18 до 60 лет без инфекционных заболеваний, которые потенциально могли бы рассматриваться в качестве доноров, - 11 чел. При этом диагностику смерти мозга провели только одному пациенту.

Как подчеркнул замминистра, "смерть мозга - это медицинский диагноз, его должны устанавливать, не связывая с трансплантацией".

Загрийчук также сообщил, что созданная в Минздраве рабочая группа рекомендует с 1 апреля 2020 года начать работу в тестовом режиме Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), а ее полноценный запуск отложить до 2021 года. При этом рабгруппа считает необходимым внести изменения в закон о трансплантации во избежание блокирования трансплантации в Украине с 1 января 2020 года из-за отсутствия ЕГИСТ.

Кроме того, по его словам, рабгруппа рекомендует отказаться от идеи создания отдельного центрального органа исполнительной власти, который занимался бы вопросами трансплантации, а часть регуляторных функций вывести из закона о трансплантации на уровень подзаконных актов.

По мнению Загрийчука, в настоящее время необходимо принять около 50 таких нормативных актов.

Он сообщил, что выделение на программу лечения за рубежом проект госбюджета-2020 предусматривает около 1 млрд грн. Между тем около 90% украинцев, в целом уезжающих на лечение в зарубежные клиники, уезжают для проведения трансплантации.

"В 2019 году на лечение за рубежом госбюджетом выделено 680 млн грн и еще нужно изыскать около 230 млн грн дополнительно. На следующий год на эту программу предусмотрено около 1 млрд грн. Жаль, что государство избрало тактику отдавать эти деньги за рубеж, а не инвестировать в украинские клиники. Наша задача - развивать систему трансплантации в стране и начать перенаправлять средства из-за рубежа в отечественные клиники", - сказал он.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года все операции по трансплантации органов, которые проводились в Украине, в том числе – родственная трансплантация, были остановлены из-за того, что с 1 января не смог вступить в силу принятый в 2018 году новый закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" , а действовавший утратил силу.

Новый закон не вступил в силу из-за того, что Министерством здравоохранения и правительством не приняли 29 подзаконных актов, необходимых для его реализации, а также не был создан ЕГИСТ.