В Украину до конца ноября поставят 250 флаконов антидифтерийной сыворотки

В Украину до конца ноября в рамках гуманитарной помощи поставят 250 флаконов антидифтерийной сыворотки, сообщил гендиректор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Владимир Курпита на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

По его словам, таким образом, в Украине до конца ноября будет около 450 флаконов сыворотки.

"В настоящее время в Украине в наличии 189 флаконов сыворотки, что составляет 1,89 млн единиц. Эта сыворотка была равномерно распределена между регионами Украины. Восемь флаконов было использовано в Ужгороде и три в Киеве. В результате в Киеве есть пять флаконов, в Ужгороде в связи с дефицитом было осуществлено перераспределение из соседних областей - Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской. На данный момент в Закарпатской области находится 12 флаконов. 150 флаконов должно поступить в качестве гуманитарной помощи от ПРООН и 100 флаконов в качестве гуманитарной помощи от посольства Индии. Что касается государственных закупок, то они запланированы", - сказал он.

По словам гендиректора ЦОЗ, "в 2019 году был зафиксировано 21 случай с установленным диагнозом дифтерии, в том числе 19 - в октябре. В 16 случаях был выделен возбудитель, то есть диагноз подтвержден лабораторно. В одном случае подтверждено, что возбудитель выделял токсин".

В то же время Курпита пояснил, что текущую ситуацию с дифтерией в Украине нельзя назвать эпидемией. "В Украине ситуация с любыми массовыми заболеваниями квалифицируется как чрезвычайная. Это осуществляется на основании отдельного приказа Министерства внутренних дел. В этом приказе есть отдельный раздел, который касается инфекций. Относительно дифтерии ситуация расценивается как чрезвычайная при наличии трех взаимосвязанных случаев. И в зависимости от распространенности этой ситуации она может быть локального, регионального или национального масштаба. Если говорить о нынешней ситуации, то из 21 случая 15 были в Ужгороде - они взаимосвязаны между собой. Мы квалифицируем это как ЧС местного масштаба, в связи с чем заседала соответствующая комиссия. Другие случаи, даже те три случая в Киеве, не взаимосвязаны между собой ни бактериологически, ни контактно",- сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что к возникновение такой ситуации привел низкий уровень охвата вакцинацией. "У нас достаточно низкий уровень охвата прививками. В настоящее время вакцинировано 59% детей до одного года, 60-70% детей старшего школьного возраста, 52% взрослого населения ",- сказала она.

По словам Скалецкой, министерство поручило всем регионам разработать планы мероприятий для большего охвата прививками. "Если говорить о позитиве, то есть регионы, в которых охват вакцинацией достаточно высокий - Кировоградская, Николаевская области и Киев. Низкий уровень вакцинации в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. С этими регионами мы работаем более интенсивно. Всем регионам розданы задачи определить планы мероприятий по интенсификации кампаний вакцинации. За предыдущие выходные в Закарпатской области вакцинировано 3,5 тыс. чел. Это достаточно реалистичный показатель, я бы хотела, чтобы другие области показывали такие же темпы",- сказала она.

Кроме того, министр подчеркнула, что вакцин от дифтерии в регионах достаточно. "По состоянию на 1 октября в Украине было 4,908 млн доз вакцин для взрослых, 1,803 млн - для детей до двух лет, 183,299 тыс. доз - для детей до года и 141,022 тыс. доз – для вакцинации детей в шесть лет. Все вакцины закуплены ЮНИСЕФ и распределены между регионами, они доступны и безопасны", - сказала министр.

Вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте 6 лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую в 16 лет - анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.